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Кремль переадресовал в правительство вопрос авиасообщения с Турцией

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о возможности ограничения авиасообщения с Турцией из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране.

"Ничего здесь не могу сказать. Могу только переадресовать в правительство, потому что с учетом развития этой пандемической ситуации именно там принимаются решения, в нашем штабе", - сказал Песков журналистам в понедельник.

В минувшую пятницу, 9 апреля, источники "Интерфакса" и других СМИ сообщали, что оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом обсуждает приостановку регулярных рейсов в Турцию на месяц. Официального подтверждения этой информации не было.

Турция стала одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Дмитрий Песков Турция Коронавирус

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