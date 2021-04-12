Назначен новый начальник штаба Северного флота

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Командующий Северным флотом Александр Моисеев на совещании с руководящим составом представил своего нового первого заместителя - начальника штаба флота контр-адмирала Владимира Воробьева, сообщили в пресс-службе СФ.

Там напомнили, что Воробьев большую часть своей службы провел именно на Северном флоте и известен почти каждому офицеру СФ.

Воробьев в 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания и был направлен на Северный флот. На атомных подводных лодках он дослужился от инженера группы штурманской боевой части до командира экипажа, а в дальнейшем - командира соединения. Был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. До назначения начальником штаба Северного флота занимал такую же должность на Балтийском флоте.

Воробьев окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию имени Н.Г.Кузнецова, Военную академию Генштаба ВС России.

Он награжден орденом "За военные заслуги", рядом государственных и ведомственных медалей.