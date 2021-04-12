ФАС продлила рассмотрение ходатайств желающих купить активы "Евроцемента"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что продлила на два месяца срок рассмотрения ходатайств претендентов на покупку активов "Евроцемента".

В частности, продлен срок рассмотрения ходатайств компаний "Михайловский КСМ" (входит в состав холдинга "Смиком"), "Фотон-Инвест" главы "СИБУРа" Дмитрия Конова, "Газметаллпроект" Льва Кветного и неназванного физического лица.

ФАС в начале апреля сообщала, что входящий в группу USM "Аккерманн Цемент" также претендует на покупку активов "Евроцемента" и направил соответствующее ходатайство, однако сделал это позже остальных, поэтому срок рассмотрения еще не вышел, и, вероятно, позднее он также будет продлен.

Чтобы принять решения, ФАС нужна дополнительная информация от компаний, "в том числе в связи с тем, что некоторые участники аукциона уже владеют предприятиями в цементной отрасли", отметили в ведомстве.

"Контроль за экономической концентрацией предполагает оценку влияния планируемых сделок на состояние конкуренции в отрасли", - отметила служба.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что "Смиком", в прошлом называвшийся "Базэлцемент" и входивший в группу "БазЭл" Олега Дерипаски, а ныне связанный с родственником подпавшего под американские санкции бизнесмена - Павлом Езубовым, выиграл торги по продаже "Евроцемента". В Сбербанке, который выставил доставшийся ему за долги "Евроцемент" на торги, тогда от комментариев отказались.

"Михайловский КСМ" вышел во второй этап торгов вместе с "Газметаллпроектом", торги остановились на отметке 161 млрд рублей, отмечало издание. По его данным, Сбербанк готов предоставить победителю кредит на 120 млрд рублей, то есть из собственных средств ему нужно заплатить 41 млрд рублей.

Конов, который рассматривал возможность покупки компании в альянсе с другими инвесторами, сказал изданию, что счел итоговую цену при EBITDA "Евроцемента" в 13,6 млрд рублей за 2020 год высокой с учетом того, что в периметр сделки не входила часть активов (включая вагоны для перевозки цемента), а также на фоне падения цен на цемент на 15% в начале 2021 года.

Сбербанк планировал продать "Евроцемент" и долг компании перед ним в два этапа. На продажу, в частности, выставлялись 100% головной компании группы - GFI Investments Limited и 4% швейцарской Eurocement Holding AG, а также требования Сбербанка к ГК "Евроцемент" в полном объеме и требования "Сбербанк инвестиции" к GFI Investments по двум договорам цессии. Размер требований в конкурсной документации не раскрывается.

Сбербанк в октябре 2020 года объявил о консолидации 100% акций головной компании группы "Евроцемент". Банк также отметил, что ищет покупателей на этот актив. Переход прав собственности произошел в рамках урегулирования задолженности "Евроцемента" и по согласованию с предыдущим бенефициаром - Филаретом Гальчевым.

"Евроцемент груп" объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов.