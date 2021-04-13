ФСИН отмежевалась от "официальной группы" во "ВКонтакте"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - У Федеральной службы исполнения наказаний никогда не было официальной страницы или группы во "ВКонтакте", сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро ведомства.

Так там прокомментировали информацию СМИ о "блокировке официальной группы ФСИН России" в этой соцсети. "Данная группа не имеет отношения к ФСИН России", - говорится в сообщении пресс-бюро.

Кому принадлежит эта страница, во ФСИН не знают. Служба не раз просила администрацию "ВКонтакте" удалить эту страницу, отметили в ведомстве.

12 апреля Mash сообщил, что "на верифицированной странице ФСИН в ВК появилось объявление о сборе донатов." Телеграм-канал опубликовал скриншот объявления с предложением подписываться на страницу, поддержать ее автора и получить взамен "дополнительные преимущества", в том числе возможность обсудить "закрытый контент".