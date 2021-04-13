Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:11Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 500 769+454 145

ФСИН отмежевалась от "официальной группы" во "ВКонтакте"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - У Федеральной службы исполнения наказаний никогда не было официальной страницы или группы во "ВКонтакте", сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро ведомства.

Так там прокомментировали информацию СМИ о "блокировке официальной группы ФСИН России" в этой соцсети. "Данная группа не имеет отношения к ФСИН России", - говорится в сообщении пресс-бюро.

Кому принадлежит эта страница, во ФСИН не знают. Служба не раз просила администрацию "ВКонтакте" удалить эту страницу, отметили в ведомстве.

12 апреля Mash сообщил, что "на верифицированной странице ФСИН в ВК появилось объявление о сборе донатов." Телеграм-канал опубликовал скриншот объявления с предложением подписываться на страницу, поддержать ее автора и получить взамен "дополнительные преимущества", в том числе возможность обсудить "закрытый контент".

ФСИН ВКонтакте

Новости

В МИД заверили, что РФ не откажется от защиты русскоязычного населения

Гендиректор "Невской мануфактуры" и его зам задержаны по делу о пожаре

Потушен пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой"

Потушен пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой"

Что случилось этой ночью: вторник, 13 апреля

Обгоревшее тело нашли на месте пожара в "Невской мануфактуре"

Пожарная авиация завершила работу у горящего бизнес-центра в Петербурге

Пожарная авиация завершила работу у горящего бизнес-центра в Петербурге

В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли

В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли

Что произошло за день: понедельник, 12 апреля

Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании

Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области международной информбезопасности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');