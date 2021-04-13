Спецслужбы усилили защиту коммуникаций на юге РФ от терроризма

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Вопросы обеспечения антитеррористической безопасности в Южном федеральном округе, в том числе транспортного перехода через Керченский пролив, обсуждались на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ во вторник.

"Приняты необходимые меры по обеспечению безопасности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода "Краснодарский край - Крымский полуостров", - говорится в сообщении информцентра НАК, распространенном по итогам заседания.

Директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников на заседании заявил, что "международные террористические организации продолжают предпринимать попытки подготовки терактов и диверсий".

По его словам, в террористическую деятельность в первую очередь стремятся вовлечь молодежь и лиц, прибывающих из-за рубежа". Делается это "путем целенаправленной идеологической обработки".

Отдельное внимание было уделено обеспечению надлежащего уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, что особенно актуально с учетом предстоящего курортного сезона.

В комитете отметили, что в ходе обсуждения выработан комплекс мер на дальнейшее совершенствование организации работы, повышение эффективности деятельности в данной сфере органов государственной власти, антитеррористических комиссий и сил правопорядка.