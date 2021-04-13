В Петербурге арестовали восьмиклассника, ограбившего квартиру охранника

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Красносельский районный суд Петербурга арестовал несовершеннолетнего, обвиняемого в разбойном нападении. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения подростку избрана по 10 июня.

По данным пресс-службы, фигурант вину признал полностью и раскаялся.

Как сообщалось, 11 апреля в Петербурге был задержан восьмиклассник по подозрению в разбойном нападении в Красносельском районе города.

Следствие считает, что школьник пришел в квартиру охранника, с дочерью которого был знаком, ударил ее и, угрожая, открыто похитил три единицы пневматического оружия, муляж гранаты и сумку, а затем скрылся.