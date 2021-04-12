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Школьник задержан в Петербурге за кражу оружия из квартиры охранника

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли восьмиклассника, подозреваемого в разбойном нападении на квартиру ради похищения оружия.

Пресс-служба управления СКР по городу в понедельник сообщает, что подросток задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

По данным следствия, вечером 11 апреля в квартире дома в Красносельском районе Петербурга подозреваемый ударил 13-летнюю дочь хозяина жилья, направил на нее пневматическую винтовку, угрожая выстрелить. После этого он открыто похитил три единицы пневматического оружия, муляж гранаты и сумку, а затем скрылся. Предварительно, стоимость похищенного оценивается в 40 тыс. рублей.

По данным полиции, квартира и оружие принадлежат мужчине, который работает охранником.

Задержанному 15 лет, он учится в восьмом классе.

Петербург

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