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Дело возбудили после гибели рабочего при пожаре на НПЗ на Сахалине

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту возгорания на нефтеперерабатывающем заводе АО "Петросах", в результате которого погиб сотрудник предприятия, возбудили следователи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области в среду.

Дело завели по части 2 статьи 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В ходе расследования оценят действия лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасных производственных объектах данного предприятия, а также будут приняты меры профилактического характера.

По версии следствия, в утреннее время 8 апреля 65-летний работник предприятия прибыл в помещение установки смешения бензиновых фракций для отбора пробы перерабатываемого бензина и выключения насоса, сообщает пресс-служба. Во время выключения оборудования произошло возгорание. В результате мужчина получил термические ожоги второй и третьей степеней тяжести на площади более 80% тела. Он был госпитализирован, но спасти его медикам не удалось. Ранее сообщалось, что возгорание работники НПЗ ликвидировали самостоятельно.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Они должны установить причины и обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы.

Петросах Сахалин

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