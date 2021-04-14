Россияне смогут жаловаться на нарушения своих прав через госуслуги

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Россияне смогут обращаться с жалобами на нарушения своих прав к омбудсменам через Единый портал муниципальных и государственных услуг, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы планируем создать единый цифровой профиль для всех уполномоченных и предоставить возможность гражданам через портал госуслуг обращаться, видеть движение обращения гражданина и нам - видеть, как гражданин обращался в другие инстанции", - сказала Москалькова на пленарном заседании в Совете Федерации, где она представляла годовой доклад о работе уполномоченного.

По ее словам, она обратилась по этому вопросу к премьер-министру Михаилу Мишустину и получила поддержку на проведение работы в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

"Очень важно, мне кажется, было бы организовать постоянно действующую приемную граждан по ВКС, предоставить возможность входить с обращением к уполномоченному через портал госуслуг, использовать те возможности, которые, как вы видели, в Доме прав человека появились для того, чтобы можно было вести прием граждан в любом регионе. В этом направлении мы работаем", - добавила Москалькова, отвечая на вопрос экс-омбудсмена, а теперь сенатора Владимира Лукина о том, что она хотела бы сделать в следующие пять лет на своем посту.

Ранее президент России Владимир Путин внес кандидатуру Москальковой на новый пятилетний срок на посту уполномоченного по правам человека в РФ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента поддержит это предложение главы государства.