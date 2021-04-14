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Минобороны РФ получит в пользование часть акватории Азовского моря

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче части акватории Таганрогского залива Азовского моря в пользование Минобороны РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря", - говорится в распоряжении.

Часть залива площадью 0,67 кв км располагается около аэродрома Ейск, на котором базируется в/ч №78621. В Ейске также располагается Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.

Согласно документу, участок акватории можно будет использовать только в целях "обеспечения обороны страны и безопасности государства". Также исключается возможность "использования водного объекта юридическими или физическими лицами для иных целей, в том числе для рекреации, рыболовства и осуществления аквакультуры".

Минобороны РФ Азовское море

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