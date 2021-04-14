В Думе предложили ввести запрет на второе гражданство для глав госкорпораций

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный предложил ввести запрет на второе гражданство для глав государственных корпораций, имеющих доступ к гостайне, по аналогии с ограничениями для госслужащих.

"В данном случае речь идет о корпорации "Роскосмос" - чтобы для них были точно такие же ограничения - им было бы запрещено иметь второе гражданство - сегодня это можно - и имущество за рубежом", - предложил поправку на заседании Думы Куринный.

Он отметил, что "то же касается и других госкорпораций, которые сегодня занимаются "военкой", имеют доступ к соответствующим секретным данным".

Соответствующее предложение Куринный выдвинул при рассмотрении во втором чтении законопроекта о запрете на иностранное гражданство для муниципальных и госслужащих.

Комментируя предложение депутата, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в контексте рассматриваемого закона оно неуместно, так как "данный закон был внесен во исполнение Конституции Российской Федерации и по поводу госкорпораций в Конституции ничего не было".

"Если нам нужно смотреть по поводу ограничений госкорпораций - если нужно системно смотреть этот вопрос, давайте отдельно рассматривать, вносите, будем смотреть отдельно, если это нужно", - сказал Крашенинников.

Он отметил, что поправки Куринного комитет рекомендовал отклонить.

Вместе с тем в контексте дискуссии возникло предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина председателю профильного комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой подготовить и опубликовать список помощников депутатов на общественных началах, которые имеют иностранное гражданство.