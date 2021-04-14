Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:28Заразились
на 14.04В России 4 666 209+8 326В мире 137 442 820+779 567

В Думе предложили ввести запрет на второе гражданство для глав госкорпораций

В Думе предложили ввести запрет на второе гражданство для глав госкорпораций
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный предложил ввести запрет на второе гражданство для глав государственных корпораций, имеющих доступ к гостайне, по аналогии с ограничениями для госслужащих.

"В данном случае речь идет о корпорации "Роскосмос" - чтобы для них были точно такие же ограничения - им было бы запрещено иметь второе гражданство - сегодня это можно - и имущество за рубежом", - предложил поправку на заседании Думы Куринный.

Он отметил, что "то же касается и других госкорпораций, которые сегодня занимаются "военкой", имеют доступ к соответствующим секретным данным".

Соответствующее предложение Куринный выдвинул при рассмотрении во втором чтении законопроекта о запрете на иностранное гражданство для муниципальных и госслужащих.

Комментируя предложение депутата, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в контексте рассматриваемого закона оно неуместно, так как "данный закон был внесен во исполнение Конституции Российской Федерации и по поводу госкорпораций в Конституции ничего не было".

"Если нам нужно смотреть по поводу ограничений госкорпораций - если нужно системно смотреть этот вопрос, давайте отдельно рассматривать, вносите, будем смотреть отдельно, если это нужно", - сказал Крашенинников.

Он отметил, что поправки Куринного комитет рекомендовал отклонить.

Вместе с тем в контексте дискуссии возникло предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина председателю профильного комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой подготовить и опубликовать список помощников депутатов на общественных началах, которые имеют иностранное гражданство.

Алексей Куринный Госдума Роскосмос

Новости по теме

Новости

В АТОР объяснили, как поменять или вернуть авиабилеты в Турцию

Патрушев заявил, что Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем

Патрушев заявил, что Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем

ЦБ придумает механизм "переносимого банковского счета"

Умершие знаменитости

Умер телеведущий Олег Марусев

Умер телеведущий Олег Марусев

Послание президента Федеральному собранию будет оглашено в Манеже

Красноярский губернатор опроверг слухи о своей отставке

Россияне смогут жаловаться на нарушения своих прав через госуслуги

Пандемия коронавируса

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Дерипаска предложил вписать в закон ответственность ЦБ за рост экономики

Дерипаска предложил вписать в закон ответственность ЦБ за рост экономики

Власти Крыма попросят возбудить дело из-за водной блокады полуострова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');