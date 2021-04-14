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Прокурор попросил шесть лет колонии для экс-замглавы МЧС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Хамовническом суде гособвинитель попросил назначить реальное лишения свободы бывшему замглавы МЧС Сергею Шлякову. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве в связи с предполагаемым обещанием помочь человеку добиться назначения исполняющим обязанности губернатора Ярославской области.

Как сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе, прокурор попросил для Шлякова шесть лет колонии общего режима.

Для предполагаемых сообщников Шлякова - Александра Казанцева, Сергея Онищенко и Юрия Кузнецова - обвинение запросило семь лет шесть месяцев колонии со штрафом 150 тысяч рублей, шесть лет лишения свободы и пять лет шесть месяцев колонии общего режима соответственно.

Приговор им всем будет оглашен 20 апреля.

По версии следствия, подсудимые предложили бывшему вице-губернатору Ярославской области и бывшему сенатору Юрию Удалову помочь стать и.о. губернатора. За свои услуги они получили деньги. По информации "Коммерсанта", речь идет о 66 млн рублей в рублях и валюте, источник "Интерфакса" говорил о 50 млн рублей.

Свою вину Шляков не признает.

Шлякова задержали в июле 2018 года.

МЧС Сергей Шляков Хамовнический суд Москва Ярославская область Юрий Удалов

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