Украинский пранкер Вольнов заочно осужден в РФ на шесть лет

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российский суд заочно приговорил украинского пранкера Никиту Кувикова (Вольнова) к шести годам колонии за оправдание теракта у здания ФСБ в Архангельске в 2018 году.

Как сообщили журналистам в Следственном комитете РФ, Кувиков приговорен к 6 годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в т.ч. интернета, на 2 года.

Гражданин Украины находится за пределами РФ, он объявлен в розыск, судебное заседание проходило в его отсутствие.

Как сообщили в СК, следствием и судом установлено, что 1 ноября 2018 года Кувиков (пранкер "Евгений Вольнов"), узнав о совершенном накануне теракте в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, "в котором публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания".

В марте 2018 года украинский пранкер был объявлен в розыск за распространение ложных сведений о количестве жертв на пожаре в Кемерове.

Теракт в здании УФСБ Архангельской области произошёл 31 октября 2018 года. В результате подрыва самодельной бомбы погиб террорист, трое сотрудников спецслужбы были ранены.