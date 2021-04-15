Южнокорейские компании вложат 11,8 млрд руб. в создание рыбного порта в Приморье

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейские компании инвестируют 11,8 млрд рублей в реализацию проекта по созданию морского порта "Подъяпольский" в Приморском крае, сообщила пресс-служба Минвостокразвития по итогам рабочей встречи главы министерства Алексея Чекункова с послом Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ.

В ходе встречи обсуждались шаги по восстановлению и наращиванию российско-корейского торгово-экономического сотрудничества, пострадавшего из-за пандемии.

Проект "Подъяпольский" предполагает строительство инфраструктуры в Шкотовском районе Приморья для перевалки рыбной продукции и смешанных грузов общим объемом до 1,2 млн тонн в год, а также создание холодильных мощностей для единовременного хранения 25 тыс. тонн рыбной продукции.

Корейская инжиниринговая компания Hyein E&C уже завершила разработку предварительного ТЭО проекта.

Ранее сообщалось, что проект предусматривает создание открытого склада площадью 20 тыс. кв. м и холодильного склада мощностью 25 тыс. тонн единовременного хранения.

В настоящее время основные объемы рыбопродукции на Дальнем Востоке РФ обрабатывает ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (стивидорная компания на территории порта Владивосток). Стивидор может выгружать до 2 тыс. тонн рыбных грузов в сутки.