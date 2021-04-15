Поиски пятерых детей начали после пожара в селе Свердловской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали при пожаре в селе Бызово в Свердловской области, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информационной политики региона.

Там уточнили, что при пожаре пострадали четыре человека - двое взрослых и двое детей в возрасте трех лет и 1,3 года.

"Кроме того, спасатели ищут еще пятерых детей, которые могли находиться в помещении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар произошел в 01:45 в четверг.

В департаменте отметили, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с пожаром поручил министерству здравоохранения региона организовать медпомощь пострадавшим, которые на настоящий момент госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. В поиске детей помощь окажет министерство общественной безопасности области.

"На место по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников", - сообщили агентству.