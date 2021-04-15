Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:28Заразились
на 14.04В России 4 666 209+8 326В мире 137 442 820+779 567

Поиски пятерых детей начали после пожара в селе Свердловской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали при пожаре в селе Бызово в Свердловской области, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информационной политики региона.

Там уточнили, что при пожаре пострадали четыре человека - двое взрослых и двое детей в возрасте трех лет и 1,3 года.

"Кроме того, спасатели ищут еще пятерых детей, которые могли находиться в помещении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар произошел в 01:45 в четверг.

В департаменте отметили, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с пожаром поручил министерству здравоохранения региона организовать медпомощь пострадавшим, которые на настоящий момент госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. В поиске детей помощь окажет министерство общественной безопасности области.

"На место по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников", - сообщили агентству.

Свердловская область Бызово

Новости

В России началась отправка призывников в войска

Гендиректор сгоревшей "Невской мануфактуры" арестован в Петербурге

Гендиректор сгоревшей "Невской мануфактуры" арестован в Петербурге

Что произошло за день: среда, 14 апреля

Путин наградил Орденами Мужества пожарных, тушивших "Невскую мануфактуру"

Украинский пранкер Вольнов заочно осужден в РФ на шесть лет

Украинский пранкер Вольнов заочно осужден в РФ на шесть лет
Пандемия коронавируса

Росздравнадзор не выявил случаев тромбоза после прививки "Спутником V"

Пандемия коронавируса

Всех возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать COVID-тесты

Всех возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать COVID-тесты

Операторы связи попросили Минцифры отменить невыполнимые требования

Операторы связи попросили Минцифры отменить невыполнимые требования

Дипломаты подтвердили вызов российского посла в МИД Швеции

Пандемия коронавируса

Путин перенес вторую прививку от COVID без побочных эффектов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');