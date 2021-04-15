Тела четырех детей нашли после пожара в селе в Свердловской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Четыре ребенка погибли, еще один может находиться под завалами после пожара в жилом доме в селе Бызово в Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как сообщалось, после пожара были начаты поиски пятерых пропавших детей. Еще четыре человека пострадали - двое взрослых и двое детей в возрасте трех лет и 1,3 года. Их госпитализировали в медучреждение в Нижнем Тагиле.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Одного ребенка готовят к транспортировке в больницу №9 Екатеринбурга.

Прокуратура уточнила, что сгоревшем доме проживала многодетная семья с семью детьми. На профилактическом учете она не состояла.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила "Интерфаксу", что семья благополучной с точки зрения близких людей.

"Они только что переехали в новый дом, дом построили сами. С точки зрения всех близких все-таки это была благополучная семья", - сказала Мерзлякова, отметив, что будет проводить работу по вопросу трагедии.

Прокуратура организовала проверку после пожара в частном доме. В ходе проверки будет, в частности, установлено, имелись ли в доме пожарные извещатели.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по сообщению о гибели пятерых детей при пожаре в частном доме в Бызово, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Дело расследуется по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).