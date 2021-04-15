Пожар произошел на заводе "Русал" в Новокузнецке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - На заводе "Русал" в Новокузнецке произошел пожар, никто не пострадал, сообщил в инстаграме заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

"На заводе "Русал" в корпусе №10 из-за пробоя изоляции произошло возгорание. Огонь был оперативно потушен. Пострадавших и погибших нет. Оборудование выведено в ремонт", - написал Панов.

Он уточнил, что предприятие работает в штатном режиме.