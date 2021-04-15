Пожар произошел на площади 500 кв. м в Тамбовской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание в неэксплуатируемом здании на площади 500 кв. м произошло в городе Мичуринске Тамбовской области, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Здание не эксплуатируется с 2015 года. Горела кровля на площади 500 кв. м. Постройка никакой угрозы для людей не представляла", - сказал представитель МЧС.

Пожар был локализован в 20:10. Полностью потушен в 22:34. Погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства пожара выясняются.