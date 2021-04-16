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Мотострелковые соединения 58-й армии ЮВО переброшены на учения в Крым

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Огневой городок оборудован на полигоне Опук в Крыму для выполнения учебных стрельб из всех типов вооружения мотострелками 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

"Полигон должен стать основным местом профессиональной выучки военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота, его территория позволяет интенсивно проводить занятия по огневой подготовке и вождению одновременно со специалистами всех подразделений воинских частей объединения береговых войск Черноморского флота" - заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников, которого цитирует пресс-служба округа.

На полигоне на протяжении пяти километров расположены друг за другом директрисы для танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, стрелковые поля для артиллерийских орудий и самоходных артустановок, реактивных систем залпового огня и стрелкового вооружения от автомата до гранатомета.

Дворников оценил организацию занятий контрольной проверки мотострелковых соединений 58-й армии, поставил задачу проверить на полигоне практические навыки операторов противотанковых управляемых комплексов "Фагот" и "Хризантема".

Части и соединения 58-ой общевойсковой армии дислоцируются на Северном Кавказе.

ЮВО Южный военный округ Крым Александр Дворников

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