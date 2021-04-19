Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Более 75% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в России умерли

Более 75% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в России умерли
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Свыше трех четвертей пациентов с коронавирусом в России, которым проводилась процедура искусственной вентиляции легких (ИВЛ), скончались, сообщил в понедельник главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"По усредненным российским данным, летальность на фоне ИВЛ составляла свыше 75%", - сказал Авдеев на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

В РоссииФМБА рекомендовало пройти реабилитацию 80% переболевших COVIDФМБА рекомендовало пройти реабилитацию 80% переболевших COVIDЧитать подробнее

Как следует из его презентации, летальность среди пациентов на ИВЛ составляла 76,5%, на неинвазивной вентиляции легких - 36,8%, а при подаче кислорода - 10%.

Он объяснил, что при ИВЛ часто развивались баротравмы, пневмоторекс, подкожная эмфизема (частота последнего осложнения - от 10 до 40%).

Авдеев отметил, что если раньше "говорили о предпочтении ранней интубации", то теперь лучше применять "другую тактику респираторной поддержки".

Он также привел данные исследования Сеченовского университета по смертности на ИВЛ. Сначала 61 исследуемому пациенту проводили неинвазивную вентиляцию легких, для 44 она прошла успешно, и все эти пациенты выжили. А тем, у кого данная терапия прошла неуспешно, провели процедуру ИВЛ, и из 17 пациентов выжили только двое.

Хроника 09 января 2020 года – 19 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия Минздрав РФ

Новости по теме

Новости

Большинство не попавших в Турцию российских туристов перенесли туры

Большинство не попавших в Турцию российских туристов перенесли туры

ФАС проведет совещание по Турции и ценам на авиабилеты

Число IT-преступлений в России в январе-марте выросло в 1,5 раза

Российские военные начали межвидовые учения на Северном флоте

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

Дерипаска обвинил Росстат в жонглировании цифрами

МВД предостерегло от участия в незаконных акциях 21 апреля

МВД предостерегло от участия в незаконных акциях 21 апреля

Российская стратегическая авиация провела учения с пусками ракет

Российская стратегическая авиация провела учения с пусками ракет

Семьи с детьми в РФ смогут взять льготную ипотеку на строительство частного дома

Навального перевели в больницу для осужденных

Навального перевели в больницу для осужденных
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');