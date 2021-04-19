Более 75% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в России умерли

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Свыше трех четвертей пациентов с коронавирусом в России, которым проводилась процедура искусственной вентиляции легких (ИВЛ), скончались, сообщил в понедельник главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"По усредненным российским данным, летальность на фоне ИВЛ составляла свыше 75%", - сказал Авдеев на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Как следует из его презентации, летальность среди пациентов на ИВЛ составляла 76,5%, на неинвазивной вентиляции легких - 36,8%, а при подаче кислорода - 10%.

Он объяснил, что при ИВЛ часто развивались баротравмы, пневмоторекс, подкожная эмфизема (частота последнего осложнения - от 10 до 40%).

Авдеев отметил, что если раньше "говорили о предпочтении ранней интубации", то теперь лучше применять "другую тактику респираторной поддержки".

Он также привел данные исследования Сеченовского университета по смертности на ИВЛ. Сначала 61 исследуемому пациенту проводили неинвазивную вентиляцию легких, для 44 она прошла успешно, и все эти пациенты выжили. А тем, у кого данная терапия прошла неуспешно, провели процедуру ИВЛ, и из 17 пациентов выжили только двое.