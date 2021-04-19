Число IT-преступлений в России в январе-марте выросло в 1,5 раза

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Число преступлений, совершенных с использованием интернета, выросло в полтора раза с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в МВД России.

В первом квартале текущего года в IT-сфере совершено на 33,7% больше преступлений, чем год назад, в том числе с использованием интернета - на 51,6%, и при помощи мобильных - на 31,6%, говорится в ведомственной статистике состояния преступности в РФ в январе-марте.

Отмечается, что в этот же период 2020 года удельный вес IT-преступлений составлял 19,9% от общего числа зарегистрированных преступлений, а за три месяца текущего года увеличился до 27,1%.

Вместе с тем, в МВД отметили повешение уровня безопасности в общественных местах. "На 14,7% сократилось число преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах. Там зафиксировано на 39,9% меньше грабежей, на 21,6% – краж, на 26,4% – разбойных нападений", - говорится в тексте ведомственной статистики.

Кроме того, отмечают в полиции, с начала года на 31,1% уменьшилось количество квартирных краж и на 41,2% сократилось количество угонов.

Также по статистике, в этот период снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.