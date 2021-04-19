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Суд Петербурга освободил экс-главаря группировки "Линкольн-88" по делу о нападении на антифашистов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга огласил приговор по делу о об избиении камнями антифашистов в 2018 году, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Организатор преступления Андрей Клещин (до брака Линок) получил наказание в виде 2 лет и 3 месяцев колонии общего режима и был освобожден в связи с тем, что уже отбыл этот срок с учетом проведенного под арестом времени. Шесть его соучастников приговорены к условному лишению свободы на сроки от года до полутора лет, сообщает пресс-служба.

Действия фигурантов были квалифицированы по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

В августе 2020 года был осужден еще один участник нападения Артем Власов, он получил год лишения свободы условно.

Подсудимые обвинялись в нападении в сентябре 2018 года на антифашистов в клубе "Цоколь". По данным следствия, они бросали в них камни и стеклянные бутылки, угрожали аэрозольным пистолетом, распыляли перцовый газ. Организатором преступления назвали Клещина. Согласно материалам дела, нападавшие руководствовались "мотивом политической, идеологической, национальной ненависти и вражды".

Клещин (Линок) возглавлял националистическую организацию "Линкольн-88", которую создал еще будучи школьником. Группировка действовала с 2007 года: тогда они совершили более десятка нападений на иностранцев, двое из которых скончались.

В 2011 году 19 участников "Линкольна", в том числе лидер, были приговорены к тюремным срокам. В 2017 году Клещин вышел на свободу.

Линкольн-88 Петербург Андрей Клещин

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