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Штаб "Бессмертного полка" в Петербурге не будет подавать заявку на шествие

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский штаб "Бессмертного полка России" не станет подавать заявку на многотысячное шествие 9 мая, сообщил "Интерфаксу" во вторник координатор штаба Андрей Краснобаев.

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По его словам, решение было принято на общем координационном совещании накануне.

"Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, который не снимает ограничений, и мы не можем провести шествие в обычном формате - без масок. Было принято решение не подавать заявку", - сказал Краснобаев.

Мероприятие состоится в онлайн-формате, как и в 2020 году.

Ранее он сообщал "Интерфаксу", что оргкомитет не исключает, что шествие пройдет только в режиме онлайн, но твердо был настроен подать заявку на живую акцию и ожидать ответа властей.

Акция "Бессмертный полк"

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