Бывший ульяновский губернатор Морозов назначен помощником полпреда в ПФО

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который в начале апреля ушел в отставку, занял должность помощника полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

На сайте аппарата уточняется, что у полпреда Игоря Комарова, помимо Морозова, уже есть пять помощников.

8 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Морозова на основании его заявления. В ходе телеобращения к землякам он сообщил о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ. Морозов возглавлял регион 16 лет.

Врио главы Ульяновской области назначен Алексей Русских. После его представления общественности в регионе полпред Комаров заявил журналистам, что предложил бывшему губернатору региона стать его помощником.