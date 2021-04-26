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Ульяновскую чиновницу уволили из-за ситуации с тестами на коронавирус

Ульяновскую чиновницу уволили из-за ситуации с тестами на коронавирус
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских уволил и.о. первого зампреда правительства региона Екатерину Уба из-за ситуации с тестами на коронавирус, запаса которых, как оказалось, в регионе осталось на две недели.

Информация о наличии в регионе тестов на COVID-19, а также о финансовых сложностях с их закупками была озвучена в понедельник на совещании в облправительстве.

"Мне какими-то партизанскими методами доложили, что на две недели у нас всего тестов осталось. Вы что хотите, чтобы мы все прославились на всю Россию? (...) Я считаю, что ситуация критическая. Мы где будем деньги сейчас изыскивать?" - сказал Русских.

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В связи с этим он объявил выговор сотрудникам регионального Минздрава.

"Как мы будем выходить из ситуации? На две недели всего тестов. Сейчас с колес где-то как-то покупать. Непонятно. Я считаю, что недорабатываете. Всему блоку министерства здравоохранения я объявляю устный выговор", - сказал он. На этом же совещании врио губернатора объявил об увольнении Уба.

Он также призвал подчиненных внимательнее следить за поставленными задачами. "Ну и так, на будущее. В вверенных вам министерствах вы повнимательнее следите за всеми задачами, которые нам ставит президент и правительство. Чтобы такого больше не было. Вы что, меня хотели подставить, так получается?", - сказал Русских.

По его словам, в ближайшее время по ситуации с тестами на коронавирус будет проведено экстренное совещание с представителями министерства здравоохранения и финансового блока.

"Пока думайте, как из этой ситуации выходить", - добавил он.

8 апреля президент РФ принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова на основании его заявления. В ходе телеобращения к землякам Морозов сообщил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы. Он возглавлял регион 16 лет.

Врио главы Ульяновской области был назначен Русских. После его представления общественности в регионе полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заявил журналистам, что предложил бывшему губернатору региона стать его помощником.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Ульяновская область Коронавирус Алексей Русских Екатерина Уба

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