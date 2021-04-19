В Думу внесли проект об усилении "антиотмывочного" контроля за офшорными трастами

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит в российское "антиотмывочное" законодательство такие определения, как "доверительный собственник" и "протектор", которые в международном регулировании применяются в контексте работы офшорных трастов.

Документ (№1153878-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, дополняется новыми определениями. Вводятся понятия "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица" и "протектор".

Доверительный собственник – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры.

Протектор (попечитель траста - ИФ) – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства наделено полномочиями контролировать за действиями доверительного собственника.

При идентификации клиента компании, работающие с денежными средствами в РФ, должны будут в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица уточнять данные доверительных собственников, а также протекторов (при их наличии).

Меры, которые в отечественном антиотмывочном законодательстве распространяются на адвокатов, нотариусов, лиц оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, предлагается также распространить на собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица.

Трастовый фонд – организационно-экономическая форма взаимоотношений, при которой имущество передается в доверительное управление попечителю (доверительному управляющему), но так, что выгоду и доход получает третье лицо - бенефициар (выгодоприобретатель), для лучшего обеспечения интересов бенефициара в трасте можно предусмотреть еще один элемент – попечителя, который следит за действиями доверительного управляющего.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.