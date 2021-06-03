С октября любые денежные переводы из ряда стран будет контролировать Росфинмониторинг

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг по согласованию с Банком России составит список государств, денежные переводы из которых в адрес российских граждан и компаний с 1 октября 2021 года подпадут под обязательный контроль службы вне зависимости от суммы перевода.

Такие поправки внесены в доработанный ко второму чтению законопроект № 1165650-7.

Перечень стран будет в ограниченном доступе, банкам его направят через личные кабинеты. Норма не распространяется на заграничные переводы в адрес российских банков.

"Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом", - говорится в поправках.

Депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении 9 июня.

Ранее депутаты уже принимали закон, по которому обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции по снятию наличных с банковских карт, эмитированных иностранным банком, норма заработала с июня 2019 года. Обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тысяч рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии.