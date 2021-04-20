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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:54Заразились
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Почти каждый пятый россиянин отказался от посиделок с коллегами из-за COVID

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Посиделки со своими коллегами после работы из-за опасений заразиться коронавирусом прекратили 19% россиян, самыми осторожными оказались сограждане в возрасте до 34 лет (20%), свидетельствуют данные Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что такое поведение женщинам свойственно в большей мере, чем мужчинам - 21% и 18% респондентов соответственно.

В свою очередь, более трети работающих сограждан (35%) продолжают неформальное общение со своими коллегами, среди респондентов в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 37%, отмечают в SuperJob.ru.

Согласно результатам опроса, 44% россиян не поддерживали неформальные контакты с коллегами до пандемии, не поддерживают их и сейчас, среди сограждан старше 45 лет - такой стиль общения со своими сослуживцами практикует почти каждый второй (49%).

В ходе исследования выяснилось, что 2% респондентов стали в настоящее время ходить на неформальные встречи с коллегами вне работы, женщины делают это охотнее мужчин - 3% и 1% респондентов соответственно.

Опрос был проведен 11-16 апреля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих работу, в 401 населенном пункте РФ, во всех федеральных округах.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Superjob.ru Коронавирус

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