Крыму добавили более 3 млрд рублей на решение проблемы дефицита воды

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ дополнительно направило 3,3 млрд рублей на решение водных проблем на Крымском полуострове, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Министерство заключило соглашения с Севастополем и республикой Крым на предоставление субсидии из резервного фонда правительства РФ.

"Уже доведены до бюджетов Севастополя и Республики Крым все выделенные средства в объеме 1,134 и 2,148 млрд рублей, соответственно", - говорится в пресс-релизе.

Субсидия будет направлена на геологоразведку и ремонт трубопроводов.

Так, планируется бурение 47 новых скважин питьевой воды: 30 – в Крыму, 17 – в Севастополе. Намечен ремонт более 61 км трубопроводов в Симферопольском районе и Севастополе.

После получения субсидии основная задача руководства двух субъектов РФ – определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить госконтракты.

Средства выделены российским кабмином на условиях софинансирования расходного обязательства бюджетов Севастополя и Крыма за счет субсидии из федерального бюджета в размере 95%, оставшиеся 5% два субъекта страны обеспечивают за счет средств собственных бюджетов.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, среди которых – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Затем российский кабмин пообещал добавить еще 3,3 млрд рублей на решение водных проблем полуострова.