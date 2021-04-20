Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:54Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 142 097 803+692 805

Крыму добавили более 3 млрд рублей на решение проблемы дефицита воды

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ дополнительно направило 3,3 млрд рублей на решение водных проблем на Крымском полуострове, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Министерство заключило соглашения с Севастополем и республикой Крым на предоставление субсидии из резервного фонда правительства РФ.

"Уже доведены до бюджетов Севастополя и Республики Крым все выделенные средства в объеме 1,134 и 2,148 млрд рублей, соответственно", - говорится в пресс-релизе.

Субсидия будет направлена на геологоразведку и ремонт трубопроводов.

Так, планируется бурение 47 новых скважин питьевой воды: 30 – в Крыму, 17 – в Севастополе. Намечен ремонт более 61 км трубопроводов в Симферопольском районе и Севастополе.

После получения субсидии основная задача руководства двух субъектов РФ – определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить госконтракты.

Средства выделены российским кабмином на условиях софинансирования расходного обязательства бюджетов Севастополя и Крыма за счет субсидии из федерального бюджета в размере 95%, оставшиеся 5% два субъекта страны обеспечивают за счет средств собственных бюджетов.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, среди которых – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Затем российский кабмин пообещал добавить еще 3,3 млрд рублей на решение водных проблем полуострова.

Минэкономразвития РФ

Новости по теме

Новости

"Санкт-Петербургская биржа" приостанавливала торги почти на 1,5 часа из-за сбоя

Получателям материнского капитала станет проще рефинансировать ипотеку

Данные сотен крупных российских компаний из Trello утекли в сеть

По делу о взрыве под Нижним Новгородом задержали двух газовиков

По делу о взрыве под Нижним Новгородом задержали двух газовиков
Пандемия коронавируса

В Калмыкии выявили "британский" штамм COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 20 апреля

Тело ребенка найдено под завалами дома в Нижегородской области

Судьба одного ребенка неизвестна после взрыва газа в Нижегородской области

Судьба одного ребенка неизвестна после взрыва газа в Нижегородской области

Источник допустил гибель трех человек при взрыве газа под Нижним Новгородом

Источник допустил гибель трех человек при взрыве газа под Нижним Новгородом

Взрыв газа произошел в трехэтажном доме под Нижним Новгородом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');