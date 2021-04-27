Губернатор Севастополя заявил, что запаса воды в водохранилище хватит до конца года

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Снабжающее Севастополь водохранилище емкостью 65 млн кубометров наполнилось до 27,8 млн кубометров благодаря осадкам и альтернативных источников, сообщил в инстаграме губернатор региона Михаил Развожаев.

"Входим в безопасную зону, а значит, спокойно пройдем лето и весь год", - написал он.

По его словам, водохранилище продолжает наполняться за счет нового водозабора на реке Бельбек. Пока этот водозабор дал городу 1,5 млн кубометров воды.

За год власти города планируют снизить технические потери воды благодаря ремонту 27 км магистральных трубопроводов. Продолжается поиск дополнительных подземных источников.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. В Севастополе из-за снижения уровня водохранилища с октября действует режим повышенной готовности. В конце 2020 года город закрыл значительную часть потребности в воде за счет альтернативных источников, что позволило обмелевшему водохранилищу начать наполняться.

1 марта началась опытная эксплуатация водозабора на самой полноводной реке Крыма - Бельбеке. Его построили военные. Сообщалось, что в паводок он будет обеспечивать до 50 тысяч кубометров воды в сутки .