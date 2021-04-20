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Кремль призвал зарубежных партнеров РФ к отказу от "антироссийского психоза"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В России призывают зарубежных партнеров к отказу от "массового антироссийского психоза" и конструктивному диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, можно только призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются", - сказал Песков журналистам во вторник.

Ему задали вопрос о том, признают ли в Кремле обострение отношений России с целым рядом государств, случившееся в последнее время.

"Действительно, возникает определенная напряженность в последнее время. Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности. Но, с другой стороны, Россия, конечно же, всегда реагирует на какие-то недружественные выпады", - сказал Песков.

Он напомнил, что некоторые страны, в частности, Чехия, "высказывают какие-то совершенно безосновательные обвинения в отношении России".

"К сожалению, мы видим, что многие страны вообще в случае любой хакерской атаки по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию. Но при этом, естественно, до сих пор каких-либо вразумительных объяснений, аргументации или тем более доказательств никто не привел. Конечно же, Россия этого терпеть не может, и возникает определенная напряженность", - сказал пресс-секретарь.

Россия не готова поступиться своими интересами для преодоления этого периода, но она остается открытой к диалогу, о чем неоднократно говорил глава государства, добавил Песков.

Дмитрий Песков

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