Кремль счел нормальным временное ограничение полетов над Крымом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связи с вопросом о планах по ограничению воздушного движения над Крымом назвал подобные действия "абсолютно нормальной мировой практикой".

Вопрос был задан журналистами в ходе общения с Песковым во вторник: пресс-секретаря попросили прокомментировать планы по запрету полетов над Крымом в период с 20 по 24 апреля.

"Введение ограничений на временной основе в некоторых секторах воздушного движения - это абсолютно нормальная мировая практика. Существуют стандартные системы уведомления и так далее, в этом нет ничего особенного", - продолжил он.

Пескова спросили, фиксируется ли в настоящее время ухудшение ситуации на границе с Украиной и насколько сейчас ситуация напряжена.

"Элемент напряжения в самой Украине, он пока не исчез, он есть. Будем надеяться на лучшее, но, безусловно, это требует особенного внимания", - сказал Песков.

Ранее во вторник сообщалось, что Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Такая информация содержалась в международном извещении для пилотов (NOTAM). Данный район временно объявлен опасным для полетов, говорилось в документе.

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.