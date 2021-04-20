Создано устройство, засекающее микронаушники у студентов на экзаменах
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Устройство, способное засечь использование микронаушников на экзаменах, создал резидент бизнес-инкубатора Новосибирского государственного технического университета Денис Рублев. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Речь идет о технологии "У.М.", которая способна уловить сигнал индукционной петли микронаушника и транслировать его для преподавателя.
По словам Рублева, его устройство можно применять на экзаменах, олимпиадах, зачетах, курсах, оно не требует безотрывного слежения за собой и эффективнее рамок металлодетектора, поскольку те реагируют только на крупные металлические предметы, а изымаемые с их помощью мобильные телефоны не требуется носить с собой для корректной работы микронаушника.
Он добавил, что использование глушителей для борьбы с подсказками на экзаменах, нужно согласовывать с Минцифры, и глушители подавляют не все типы сигнала.
Главным преимуществом изобретения Рублев назвал то, что оно позволяет не просто заглушить сигнал, а узнать, кто именно использует микронаушник, и доказать это, поскольку устройство с помощью встроенной нейросети распознает слова, сказанные в микронаушник, и озвучивает их через динамик.
Устройство прошло четыре этапа испытаний и доказало свою эффективность на базе Новосибирского государственного медуниверситета.
Разработчики обратились в Министерство образования Новосибирской области с просьбой предложить технологию для использования на федеральном уровне. Региональное ведомство эту идею поддержало и переправило ее в федеральные образовательные ведомства.
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