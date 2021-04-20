Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:20Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 098 420+693 422

Создано устройство, засекающее микронаушники у студентов на экзаменах

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Устройство, способное засечь использование микронаушников на экзаменах, создал резидент бизнес-инкубатора Новосибирского государственного технического университета Денис Рублев. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Речь идет о технологии "У.М.", которая способна уловить сигнал индукционной петли микронаушника и транслировать его для преподавателя.

По словам Рублева, его устройство можно применять на экзаменах, олимпиадах, зачетах, курсах, оно не требует безотрывного слежения за собой и эффективнее рамок металлодетектора, поскольку те реагируют только на крупные металлические предметы, а изымаемые с их помощью мобильные телефоны не требуется носить с собой для корректной работы микронаушника.

Он добавил, что использование глушителей для борьбы с подсказками на экзаменах, нужно согласовывать с Минцифры, и глушители подавляют не все типы сигнала.

Главным преимуществом изобретения Рублев назвал то, что оно позволяет не просто заглушить сигнал, а узнать, кто именно использует микронаушник, и доказать это, поскольку устройство с помощью встроенной нейросети распознает слова, сказанные в микронаушник, и озвучивает их через динамик.

Устройство прошло четыре этапа испытаний и доказало свою эффективность на базе Новосибирского государственного медуниверситета.

Разработчики обратились в Министерство образования Новосибирской области с просьбой предложить технологию для использования на федеральном уровне. Региональное ведомство эту идею поддержало и переправило ее в федеральные образовательные ведомства.

НГТУ Новосибирск Денис Рублев

Новости

Путин подписал закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

РКН проверит утечку личных данных с сайта в поддержку Навального

Чемезов заявил о риске прекращения поставок электроники в любой момент

Чемезов заявил о риске прекращения поставок электроники в любой момент

Дума одобрила штрафы для СМИ за ссылку на контент СМИ-иноагента без маркировки

Дума одобрила штрафы для СМИ за ссылку на контент СМИ-иноагента без маркировки

Глава СПЧ не намерен посещать Навального и посоветовал ему питаться

Принят закон о запрете на иностранное гражданство для госслужащих, военных и дипломатов

Принят закон о запрете на иностранное гражданство для госслужащих, военных и дипломатов

Россия в ответ на действия Софии выслала двух болгарских дипломатов

Россия в ответ на действия Софии выслала двух болгарских дипломатов

Источник сообщил, что чартеры на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая

Суд о признании ФБК экстремистской организацией будет закрытым из-за грифа "секретно"

МИД РФ заявил, что об открытии чартеров в Египет объявят в ближайшее время

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');