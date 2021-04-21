В игорной зоне на Алтае из-за пандемии приостановили строительство одного из казино

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Золотая ласточка 8" приостановило строительство развлекательного комплекса с казино в игорной зоне "Сибирская монета" в Алтайском крае из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

При этом он отметил, что инвестор выполнил все подготовительные работы и получил разрешение на строительство. Дешевых добавил, что сейчас компания уточняет график финансирования и строительства объекта после приостановки работ осенью и зимой 2020 года.

"Исходим из того, что изначально срок завершения строительства (комплекса с казино - ИФ) был обозначен - 2024 год, ориентируемся пока на это", - уточнил чиновник.

Изначально "Золотая ласточка 8" планировала открыть комплекс с казино в конце 2020 года, однако строительство началось в июне прошлого года. Помимо игрового зала, проект предусматривает строительство гостиницы. Общая площадь объекта превысит 10 тыс. кв. м. Его стоимость оценивается в 3,6 млрд рублей.