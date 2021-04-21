Более 60% россиян выступили против COVID-паспортов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (62%) считают ненужным введение по всей России так называемых COVID-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Среди респондентов 35-44 лет не поддерживают введение COVID-паспортов 65% опрошенных.

В свою очередь, 13% сограждан (почти каждый восьмой россиянин) считают такую идею вполне удачной. Среди молодежи в возрасте до 24 лет введение "ковид-паспортов" поддерживает почти каждый пятый (19%), сообщает SuperJob.ru.

Согласно результатам исследования, каждый четвертый россиянин (25%) затрудняется составить мнение о том, насколько такой паспорт был бы необходим.

Опрос был проведен 15-19 апреля 2021 годасреди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 522 населенных пунктах, во всех федеральных округах.