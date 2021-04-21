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Следователя полиции задержали за выпуск поддельных удостоверений

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге 27-летнего следователя управления МВД по Выборгскому району задержали по подозрению в изготовлении поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов, сообщили в СК по региону.

У него дома при обыске нашли полсотни бланков удостоверений сотрудников полиции, голограммы, оттиски печатей, а также типографское оборудование.

По версии следствия, в апреле 2021 года этот лейтенант юстиции дома изготовил два поддельных удостоверения и продал их за 30 000 рублей мужчине, участвующему в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После этого его задержали.

На лейтенанта завели уголовное дело по ч.2 ст. 327 УК (изготовление и сбыт поддельных документов).

МВД СКР ФСБ Петербург

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