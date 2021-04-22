Борисов обсудил с главой МИД Ирака увеличение российского экспорта

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия выступает за активизацию сотрудничества с Ираком в различных отраслях, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Об этом он рассказал после переговоров в Багдаде с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

Они обсудили возможности увеличения российского экспорта и ведения совместных проектов на территории этой страны. Отдельно обсуждался вопрос расширения поставок техники из России. Сейчас РФ поставляет в Ирак БМП-3, танки Т-90 и другую военную технику. Также Багдад должен получить от Москвы 73 танка Т-90С/СК.



По мнению Борисова, в двусторонних связях России и Ирака также нужно уделить внимание направлениям энергетики, промышленной кооперации, транспорту, сельскому хозяйству, военно-техническому сотрудничеству. Также, по словам Борисова, большое значение имеет взаимодействие по восстановлению экономики Ирака. Он назвал эту страну одним из ключевых партнёров России в ближневосточном регионе.

Борисов провел рабочую поездку в Ирак перед заседанием российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое должно пройти в этом году в Москве.