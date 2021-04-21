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Путин и Лукашенко обсудят в Москве борьбу с пандемией COVID-19

Президенты РФ и Белоруссии встретятся завтра, 22 апреля

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В четверг, 22 апреля, в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

Политические лидеры планируют обсудить "широкий круг вопросов дальнейшего развития" отношений двух стран, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства, говорится в сообщении.

Пресс-служба белорусского президента в свою очередь проинформировала, что на переговорах "будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения".

"В числе приоритетных тем и союзная тематика. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе", - сказано в сообщении пресс-службы.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия Москва

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