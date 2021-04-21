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Несанкционированные акции в поддержку Навального прошли в Сибири

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В городах Сибири прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Акция в поддержку Навального в Новосибирске прошла на центральной площади города - площади Ленина, передал корреспондент "Интерфакса". По оценке правоохранительных органов, на площади собрались около 800 человек.

В Иркутске участники мероприятия собрались на площади напротив сквера имени Кирова вблизи здания правительства региона. В пресс-службе администрации Иркутска "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным данным, в акции приняли участие около 500 человек.

В Томске несанкционированная акция в поддержку Навального прошла на площади Новособорной и продолжалась около часа. В ходе акции полицейские лишь предупреждали собравшихся об ответственности за участие в несогласованном мероприятии. После окончания митинга полиция начала задержания. В частности, задержаны член местного штаба Навального Никита Байгулов, а также еще два участника акции.

В Кемерове, по предварительным данным, в несанкционированной акции приняли участие около 40 человек. Около десяти протестующих были задержаны.

Алексей Навальный Новосибирск Иркутск Томск Кемерово

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