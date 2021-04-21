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Несогласованные акции в поддержку Навального проходят в городах Урала

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят в городах Уральского федерального округа.

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В Екатеринбурге шествие идет по центральным улицам, местами их участники выходят на проезжую часть. Участников акции сопровождают силы полиции и Росгвардии, в целом обстановка спокойная, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

В ходе шествия задержаны как минимум двое участников. Один из них - координатор штаба в Екатеринбурге, второй шел с плакатом в руках, передает корреспондент.

Как сообщили агентству в министерстве общественной безопасности региона, по предварительным данным, численность участников несанкционированной акции составляет порядка пяти тысяч человек.

В Челябинске за полчаса до начала акции перенесли место ее проведения с центральной площади города в сквер рядом со зданием правительства области. В сквере, по данным информированного источника, собралось порядка тысячи человек. Между тем местные СМИ сообщают о начавшихся в городе задержаниях.

В Тюмени собравшиеся прошли по центральным улицам. Число участников местные власти не уточняют.

В Кургане, по данным очевидцев, порядка сотни участников акции собрались на площади Ленина. Также сообщается о двух задержанных.

В Ханты-Мансийском автономном округе несанкционированные акции прошли в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. " В Нижневартовске задержаны два человека, они доставлены в отдел полиции", - сказал агентству информированный источник.

Алексей Навальный

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