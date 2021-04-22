В Кремле сочли главным событием среды послание президента Федеральному Собранию

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не видят поводов для оценки прошедших в среду в ряде российских регионов несогласованных протестных акций, а главным событием дня считают послание президента Федеральному Собранию.

"Не видим здесь поводов для нашей оценки. Скорее, это тема для оценки органов правопорядка, внутренних дел. Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле могут оценить прошедшие накануне в ряде российских городов акции протеста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

По словам Пескова, акции "были, скорее, незаконными, не были согласованы".

"В остальном это дело органов внутренних дел. Конечно же, главное событие вчера - это послание президента Федеральному Собранию", - заявил Песков.

Как сообщалось, в российских городах накануне прошли несогласованные акции. В Москве к 20:30 полиция насчитала шесть тысяч участников протеста, в Петербурге - 4,5 тысячи.