Первые несколько человек арестованы в Петербурге за акцию 21 апреля

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге вынесены первые решения в отношении задержанных на несогласованной акции, которая прошла накануне, сообщили "Интерфаксу" в четверг в объединенной пресс-службе судов города.

"Рассмотрено несколько материалов: назначены аресты", - сказала собеседница агентства.

Ранее в четверг в телеграм-канале правозащитной организации "Апология протеста" сообщалось о первом арестованном участнике акции - Артуре Рахманкулове. Невский районный суд назначил мужчине 12 суток административного ареста за правонарушение по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

По данным МВД, всего в несогласованной акции 21 апреля в Петербурге приняли участие около 4,5 тыс. человек. О количестве задержанных не сообщалось.

Несогласованные акции в среду прошли и в других городах России, в том числе и в Москве.