Несовершеннолетних не оказалось среди задержанных в Петербурге на акции протеста

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Среди задержанных на прошедшей в среду несогласованной акции в Петербурге несовершеннолетних нет, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе аппарата детского уполномоченного в городе Анны Митяниной.

"По информации, поступившей в аппарат, на вчерашний вечер, ночь и сегодняшнее утро в отношении несовершеннолетних задержаний не было", - сказал собеседник.

В пресс-службе добавили, что при аппарате уполномоченного создан Детский общественный совет, в который входят дети. Накануне несогласованных мероприятий сотрудники аппарата связывались с ними и с их родителями, чтобы уточнить, где будут дети в период акций. Сотрудников аппарата заверили, что дети будут с семьями или на запланированных занятиях.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в акциях протеста в северной столице в среду приняли участие около 4,5 тыс. человек.

Как сообщалось, среди задержанных на январских акциях протеста были несовершеннолетние, в том числе 11-летняя девочка из Ленинградской области.