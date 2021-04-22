Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Несовершеннолетних не оказалось среди задержанных в Петербурге на акции протеста

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Среди задержанных на прошедшей в среду несогласованной акции в Петербурге несовершеннолетних нет, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе аппарата детского уполномоченного в городе Анны Митяниной.

"По информации, поступившей в аппарат, на вчерашний вечер, ночь и сегодняшнее утро в отношении несовершеннолетних задержаний не было", - сказал собеседник.

МоскваПодросток с саперной лопатой задержан на несогласованной акции в МосквеЧитать подробнее

В пресс-службе добавили, что при аппарате уполномоченного создан Детский общественный совет, в который входят дети. Накануне несогласованных мероприятий сотрудники аппарата связывались с ними и с их родителями, чтобы уточнить, где будут дети в период акций. Сотрудников аппарата заверили, что дети будут с семьями или на запланированных занятиях.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в акциях протеста в северной столице в среду приняли участие около 4,5 тыс. человек.

Как сообщалось, среди задержанных на январских акциях протеста были несовершеннолетние, в том числе 11-летняя девочка из Ленинградской области.

Акции в поддержку Навального в России и в мире

15
МоскваМоскваСанкт-ПетербургВладивостокУлан-УдэМельбурн, АвстралияСанкт-ПетербургМоскваРим, ИталияНовосибирскБерлин, ГерманияМоскваВладивостокЛондонМосква
Москва
Петербург

Новости по теме

Новости

В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19

Евгений Ройзман решил не участвовать в думских выборах

Евгений Ройзман решил не участвовать в думских выборах

Посол США Салливан покинул Россию

В Севастополе россиянина задержали за сотрудничество с украинской разведкой

Греф рассказал о решении возникающих проблем в партнерстве с Mail.ru

Посол Салливан приехал в Шереметьево для вылета на консультации в США

Посол Салливан приехал в Шереметьево для вылета на консультации в США

Что случилось этой ночью: четверг, 22 апреля

Корабли ВМФ России вышли в море в районе Крыма на межвидовые учения

Что произошло за день: среда, 21 апреля

Полиция насчитала шесть тысяч человек на несанкционированной акции в Москве

Полиция насчитала шесть тысяч человек на несанкционированной акции в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');