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Координатора белгородского штаба Навального арестовали на 25 суток

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Координатор белгородского штаба Навального Максим Климов признан виновным в организации несанкционированной акции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Белгородского областного суда.

"Октябрьский районный суд Белгорода назначил Климову 25 суток ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Постановление может быть обжаловано. Иных материалов по задержанным в производстве не имеется", - сказал представитель суда.

21 апреля в Белгороде прошла несогласованная мэрией акция в защиту оппозиционера Алексея Навального.

В телеграм-канале его регионального штаба сообщалось, что правоохранительные органы задержали Климова накануне за призывы к участию в несанкционированном мероприятии.

В пресс-службе регионального УМВД ситуацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что Климов после проведения акции в поддержку Навального в Белгороде 23 января был арестован на девять суток за организацию и проведение несогласованного массового мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ).

Акции в поддержку Навального в России и в мире

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Белгород Алексей Навальный

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