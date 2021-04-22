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Координатор штаба Навального в Ижевске арестован на 25 суток

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Ижевске Октябрьский суд назначил 25 суток ареста координатору регионального штаба Навального Ивану Елисееву. Суд признал, что Елисеев повторно нарушил порядок проведения массового мероприятия, сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Суд установил, что 21 апреля вечером Елисеева активно участвовал в несанкционированном митинге на Центральной площади Ижевска, игнорируя требования полиции о прекращении мероприятия. Ему вменили ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1-6.1 статьи 20.2 КоАП - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее он уже привлекался к административной ответственности по этой статье.

В пресс-службе главы и правительстве Удмуртии ранее заявили, что в акции в поддержку Навального в среду в центре города приняли участие примерно 200-250 человек.

Акции в поддержку Навального в России и в мире

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Москва
Алексей Навальный Иван Елисеев Удмуртия Ижевск Октябрьский суд

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