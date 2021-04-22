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Растливший семь девочек житель Кемерова осужден на 24 года

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Житель Кемерова, насиловавший падчериц и их подруг, приговорен к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области в четверг.

Следствие установило, что первое преступление в отношении падчерицы 36-летний осужденный совершил еще в 2011 году. С 2016 по 2018 годы он насиловал падчериц и их подруг, всего растлив семь девочек младше 16 лет. О преступлении стало известно после того, как родственники одной из жертв увидели ее переписку с насильником, в которой обсуждались их интимные отношения.

Мужчина признан виновным по пункту "а" части 3 статьи 131 (изнасилование несовершеннолетней), пункту "б" части 4 статьи 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), пункту "а" части 3 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), пункту "б" части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), а также части 3 статьи 135 (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц) УК РФ.

В пресс-релизе отмечается, что психолого-психиатрическая экспертиза признала осужденного вменяемым, но у него "выявлены расстройства сексуальных предпочтений в форме педофилии". Со следствием он сотрудничал и признал вину.

Кемерово

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