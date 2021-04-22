Мужчина с ножом напал на сестру ученого Артура Чилингарова

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Мужчина избил пенсионерку в подъезде дома в Петербурге. Он задержан, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, задержанный – 59-летний уроженец Оренбургской области – напал на 72-летнюю пенсионерку в подъезде дома на 1-й линии Васильевского острова и несколько раз ударил по голове. В руках он держал нож. С места происшествия мужчина скрылся. В полицию обратилась соседка потерпевшей, услышав ее крики. Избитую женщину доставили в больницу и отпустили после оказания медицинской помощи.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Подозреваемого оперативно нашли и доставили в полицию. Следствие считает, что при нападении мужчина руководствовался личной неприязнью, добавляют в полиции.

Пресс-служба не уточняет имени потерпевшей. По данным источника "Интерфакса", пострадала сестра ученого Артура Чилингарова Наталия. Исследователь подтвердил СМИ, что нападение совершено на его сестру.