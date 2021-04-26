Напавшего на сестру Чилингарова обвинили в покушении на убийство

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Дело о нападении на сестру полярника Артура Чилингарова в Петербурге переквалифицировали по более тяжелой статье.

Пресс-служба управления СКР по городу сообщает, что подозреваемому в нападении предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Изначально по факту инцидента полиция возбудила дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Позже материалы передали в производство СКР, где преступление переквалифицировали.

Обвиняемый арестован.

Как полагает следствие, 22 апреля 59-летний уроженец Оренбургской области из личной неприязни, с целью убийства в подъезде дома на 1-й линии Васильевского острова несколько раз ударил ножом 71-летнюю сестру ученого Чилингарова Наталию. Довести умысел об убийстве до конца мужчина не смог – на крики потерпевшей вышла соседка. С места происшествия напавший скрылся. Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу. В настоящий момент она находится на амбулаторном лечении.