Омбудсмен Петербурга получил 94 жалобы после акции 21 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова получил 94 жалобы в связи с задержаниями 21 апреля на акции в поддержку Алексея Навального, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы омбудсмена Юлия Волкова.

В частности, по ее словам, поступило 30 звонков о незаконном задержании, в основном с Сенной, Звенигородской и Исаакиевской площади: "люди считают, что их задержали незаконно, так как они не были участниками акции.

Люди также жаловались на принудительную дактилоскопию в отделах полиции, изъятие телефонов у задержанных, недопуск к ним адвокатов, были жалобы на неоказание медицинской помощи и отказ в передаче вещей задержанным.

Аппарат омбудсмена будет проверять сообщения, поступившие не только напрямую уполномоченному, но и из СМИ, добавила Волкова. Она уточнила, что наблюдатели омбудсмена, которые работали на акции, зафиксировали применение спецсредств со стороны полицейских при задержании: "Электрошокеры видели наши наблюдатели, (...) и это зафиксировано на видео, для наших сотрудников это очевидно".

Аппарат омбудсмена проведет анализ ситуации и направит имеющиеся материалы в ГУ МВД Петербурга.

В полиции численность акции 21 апреля оценили в 4500 человек. Официальных данных о числе задержанных не было. К 17:45 Объединенная пресс-служба городских судов сообщила, что на тот момент Кировский суд рассмотрел восемь дел участников акции, Фрунзенский суд - девять, Смольнинский - четыре, а Приморский суд получил 62 административных протокола.