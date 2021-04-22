Суды Петербурга арестовали 8 и оштрафовали 15 участников акции в среду

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 человек привлечены к административной ответственности в Петербурге за участие в несогласованной протестной акции, которая прошла накануне, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Кировский районный суд города по итогам рассмотрения поступивших материалов назначил восьмерым задержанным штрафы по 10 тыс. рублей. Смольнинский районный суд вынес решения об аресте на пять и семь суток в отношении четверых человек. Фрунзенский районный суд оштрафовал пятерых на 10 тыс. и 15 тыс. рублей, еще четверых арестовал на сроки от трех до десяти суток.

Кроме того, Приморский районный суд города зарегистрировал еще 62 аналогичных материала. Семь протоколов возвращено составителям. Два правонарушителя наказаны штрафами по 10 тыс. рублей. Остальные рассматриваются, добавляет пресс-служба.

Во всех случаях задержанным вменялось правонарушение по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Ранее в четверг сообщалось, что суды Петербурга начали выносить решения в отношении задержанных на митинге в минувшую среду. Согласно первым постановлениям, были отправлены под административный арест несколько человек.

По данным МВД, всего в несогласованной акции 21 апреля в Петербурге приняли участие около 4,5 тыс. человек. О количестве задержанных не сообщалось.