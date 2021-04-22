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Суды Петербурга арестовали 8 и оштрафовали 15 участников акции в среду

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 человек привлечены к административной ответственности в Петербурге за участие в несогласованной протестной акции, которая прошла накануне, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Кировский районный суд города по итогам рассмотрения поступивших материалов назначил восьмерым задержанным штрафы по 10 тыс. рублей. Смольнинский районный суд вынес решения об аресте на пять и семь суток в отношении четверых человек. Фрунзенский районный суд оштрафовал пятерых на 10 тыс. и 15 тыс. рублей, еще четверых арестовал на сроки от трех до десяти суток.

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Кроме того, Приморский районный суд города зарегистрировал еще 62 аналогичных материала. Семь протоколов возвращено составителям. Два правонарушителя наказаны штрафами по 10 тыс. рублей. Остальные рассматриваются, добавляет пресс-служба.

Во всех случаях задержанным вменялось правонарушение по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Ранее в четверг сообщалось, что суды Петербурга начали выносить решения в отношении задержанных на митинге в минувшую среду. Согласно первым постановлениям, были отправлены под административный арест несколько человек.

По данным МВД, всего в несогласованной акции 21 апреля в Петербурге приняли участие около 4,5 тыс. человек. О количестве задержанных не сообщалось.

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